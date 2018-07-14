Trump 12 Rus ajanı olayında Obama'yı suçladı

2016’da ABD’de yapılan seçimlere müdahale etmekle suçlanan 12 Rus ajanı konusunda ABD Başkanı Donald Trump, ‘Neden Obama bir şey yapmadı?’ açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "12 Rus hakkında dün duyduğunuz hikayeler, Trump yönetiminde değil, Obama yönetimi sırasında yaşandı. Özellikle Başkan Obama'ya Eylülde, yani seçimlerden önce FBI tarafından bilgi verildiği belirtilmişken, neden Obama yönetimi bu konuda bir şey yapmadı?" ifadelerini kullandı.

Trump bir başka Twitter paylaşımında da hacklendiği öne sürülen Demokratik Ulusal Komite (DNC) sunucusunun akıbetine değindi: "DNC sunucusu nerede? Neden FBI buna el koymadı? Derin Devlet?"

Federal Büyük Jüri'nin özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilediği iddialarına ilişkin soruşturma hakkındaki kararı dün açıklanmıştı. ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, Rus askeri istihbaratından 12 ajana Demokrat Parti'nin idari organı Demokratik Ulusal Komite'yi ve Demokrat aday Hillary Clinton'un seçim kampanyasını hackleme suçlaması yöneltildiğini açıklamıştı.