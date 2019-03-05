Pentagon: Türkiye S-400 alırsa F-35 teslimatı yapılmasın

Pentagon'un Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması durumunda Türkiye'ye F-35 teslimatı yapılmamasını önereceği açıklandı.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, Türkiye'ye yapılacak F-35 satışına ilişkin açıklamada bulundu.

Scaparrotti Pentagon'un, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini belirtti.

ABD ve NATO, Rusya'dan alınacak hava savunma sisteminin, F-35'lerin gizli bilgilerini açığa çıkartacağını savunuyor.

Yapılan açıklamalarda Türkiye'nin satın alacağı sistemin NATO savunmasıyla "uyumsuz olduğu" söyleniyor.

'ÇOK GENİŞ KAPSAMLI SONUÇLARI OLUR'

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması uzun süredir ABD'nin gündeminde.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye’nin hava savunma sistemleri geliştirebilmesi için alternatif çözümler aradıklarını belirtti.

"NATO kapsamında işbirliğinin devam edebilmesi için iletişim kanallarını açık tuttuklarını" belirten Pahon, S-400 füzeleri alımının gerçekleşmesi durumunda "çok geniş kapsamlı sonuçlar" ortaya çıkacağını iddia etti.