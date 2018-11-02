Hulusi Akar'dan S-400 açıklaması: Sağı solu yıkıp döküp Rusya’ya gitmiş değiliz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 konusunda açıklama yaparak ABD'ye Patriot füzesi için talepte bulunduklarını, ancak yanıt alamadıklarını söyledi. Akar, 'Biz sanki sabah kalkıp da gözümüzü kapatıp, sağı solu yıkıp döküp Rusya’ya gitmiş değiliz' ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis’te milletvekillerinin S-400 hava savunma sistemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Toplantı sırasında HDP Milletvekili Garo Paylan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında tartışma yaşandı.

CHP'Lİ VEKİL: TOPLANTILARDA F-35 KARŞIMIZA ÇIKIYOR

Hulusi Akar, "ABD’nin S-400’e karşı F-35 kararını" soran Paylan’a “Rahat olun. Sonra sen bir daha nasıl olsa askere de gelmeyeceksin” yanıtını verdi.

Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’in haberine göre, CHP’li Kamil Okyay Sıngır, NATO-PA üyesi olduğunu ifade ederek, “Değişik vesilelerle gittiğimiz toplantılarda hep karşımıza çıkan F-35, S-400 ikilemi” dedi.

Akar, F-35 ile ilgili sorulara verdiği yanıtta “Bizim F-35 bir ortaklık sayın üyeler bir ortaklık. Türkiye’de ortaklardan biri. Şu ana kadar 900 milyon dolar para yatırdık. Dolayısıyla, bu ortaklığın bir parçasıyız” yanıtını verdi.

‘RUSLARLA KONUŞTUK, ŞARTLARIMIZ VAR’

S-400’ler ile ilgili sorulara NATO Genel Sekreteri’nin yaptığı açıklamayı hatırlatarak yanıt veren Milli Savunma Bakanı Akar ile milletvekilleri arasında komisyon tutanaklarına göre şu konuşmalar geçti:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Efendim, S-400’e geldiğimiz zaman. Bunu benim söylememe gerek yok eğer takip edebildiyseniz NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çok açık ve net bir şekilde söyledi. Biz ciddi bir şekilde hava ve füze —hava, hava kuvvetleri; füze, füze- tehdidine maruzuz. Bunun giderilmesi lazım, buna karşı tedbir almamız lazım. Bu tedbirler çerçevesinde NATO’ya müracaat ettik. NATO’da Amerika, İspanya, İtalya, Hollanda geldiler; Hollanda ve Amerika gitti, İspanya ve İtalya devam ediyor, biri Patriot, diğeri SAMP-T. Şimdi, bunlarla hep böyle NATO gelsin, NATO gitsin olmayacağına göre bizim bunu tedarik etmemiz lazım, buna sahip olmamız lazım. Bununla ilgili Periot’le konuştuk, Çin’le konuştuk, SAMP-T’le konuştuk, Ruslarla konuştuk ve burada bizim şartlarımız var, sadece mesele teçhizatın alınıp verilmesi değil. Bunu alırken:

1) Malzemeyi alacağız.

2) Bunun eğitimini vereceksiniz.

3) Yedek parçasını vereceksiniz.

4) Bunun beraber bilgi üretimini yapacağız.

5) Bunu üreteceğiz beraber. Bunu modernize edeceğiz biz de taraf olacağız. Ya, bunların hiçbirine evet demedi dostlarımız.

‘SAĞI SOLU YIKIP RUSYA’YA GİTMİŞ DEĞİLİZ’

Hulusi Akar, Rusya'dan neden S-400 alındığına dair şu ifadeleri kullandı:

"Muhatap NATO değil. Bak onlar NATO’nun üyesi olan ülkelerden birisiyle konuşuyorlar, orada bir anlaşma sözleşme oluyor, Amerika “Ben yardım ederim.” diyor geliyor buraya. İtalya “Ben dururum.” diyor geliyor; Hollanda diyor, geliyor. NATO’da bir şey yok, ülkeler var. Biz Amerika’ya müracaat ediyoruz, diyoruz ki: Bize Patriot Füzesi satın, şu şartlarda satın. Mektuba cevap vermediler, mektuba cevap gelmedi henüz. SAMP-T’le Bir takım anlaşmalar yapıldı, devam ediyor, orada bir kulvar var. Dolayısıyla, biz sanki sabah kalkıp da gözümüzü kapatıp, sağı solu yıkıp döküp Rusya’ya gitmiş değiliz."