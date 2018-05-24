Pentagon Çin'e deniz tatbikatı davetini geri çekti

ABD, Güney Çin Denizi'ndeki Çin askeri faaliyeti sebebiyle ülkeye yaptığı deniz tatbikatı davetini geri çekti.

Pentagon, Çin'i kapsamlı bir ortak deniz tatbikatına davet etmişti. Ancak tatbikat daveti Çin'in "Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyeti" sebebiyle geri çekildi.

Washington Post'un aktardığına göre ABD Savunma Bakanlığı, Çin'i yılda iki kere yapılan RIMPAC deniz tatbikatına davet etmişti. Tatbikata yirminin üzerinde ülke çağrılmıştı.

Güney Çin Denizi'nin ticaret için büyük önem taşıdığı, ABD'nin bölgedeki Çin kontrolünden rahatsız olduğu biliniyor.

Pentagon sözcüsü Christopher Logan, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin'e ve dünyaya verdiği sözünü tutmadığını" ve bölgedeki adalarda askeri varlığını artırdığını öne sürdü.

Çin, Güney Çin Denizi'ne bombardıman uçakları yerleştirmiş, bu durum ABD'nin tepkisini çekmişti.