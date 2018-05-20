Filipinler: Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetine karşı çıkmayacağız

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Güney Çin Denizi'ndeki Çin askeri faaliyetine karşı çıkmayacaklarını söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in Güney Çin Denizi'ne uzun menzilli bombardıman uçakları yerleştirmesine dair açıklama yaptı.

Duterte, "Uçakları olduğunu biliyorsunuz, Spratly adalarında değil Çin'e yakın yerlerde bulunuyorlar. Manila'ya 7-10 dakika içerisinde ulaşabiliyorlar" diyerek Çin bombardıman uçaklarından haberdar olduğunu belirtti.

Çin'e karşı açıklama yapmamalarına ilişkin konuşan Duterte, "Savaş olursa kendimizi neyle silahlandıracağız? Birbirimizi tokatlayacak mıyız? Ben kendime tüfek bile alamam. Çinlilerle nasıl savaşacağız?" ifadelerini kullandı.

Duterte, Çin faaliyetlerine karşı olmadıklarını ve gerilimin yükselmesi durumunda ABD'nin yanlarında olacağına dair bir güvenceleri bulunmadığını belirtti.

Geleneksel olarak ABD yanlısı tavır alan Filipinler, Duterte'nin seçilmesiyle birlikte Çin karşıtlığını bıraktı.