PAME: Merkezi planlama ve önlem eksikliği ortada

Yunanistan’da Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) yangınla ilgili bir açıklama yayımladı.

PAME’den yapılan açıklamada, sendikaların defalarca dile getirdiği merkezi planlama, koordinasyon ve korunma tedbirlerinin felakette payı olduğu vurgulandı.

Yangının nedenleri ve sorumlularıyla ilgili kapsamlı değerlendirmeyi daha sonra yapacaklarını açıklayan PAME, öncelikli olanın yardım ve dayanışma olduğuna işaret etti. PAME tüm sendikaları acil olarak yangınla mücadeleye katılmaya ve bölge sakinlerine yardım için acilen harekete geçmeye çağırdı.

PAME’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

PAME, sayısı sürekli artmakta olan yaşamlarını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diler. Yaralıların ve yangından zarar görenlerin acılarını paylaşırız.

Yangına karşı ve mahsur kalanları tahliye etmek için mücadele eden itfaiye çalışanlarının ve gönüllülerin muazzam çabalarına karşın, merkezi planlamanın, koordinasyonun, yangınla mücadele ve korunma tedbirlerinin olmadığı ortadadır.

Bunlar sınıf sendikası hareketi tarafından defalarca ve geçmişte özellikle yoğun bir biçimde çalışanların hayatlarının korunmasının önceliği olarak dile getirilen başlıklardır. Ve ne yazık ki bugün bunların yokluğunun akıl almaz bir trajedi içinde insan yaşamlarının yitiminde payı vardır.

Hükümet yangından etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için derhal gerekli önlemleri almalıdır.

PAME nedenler ve sorumluluklar hakkında ve aynı zamanda mağdurların yaralarının sarılması konusunda bir açıklama yapacaktır.

Şu anda öncelikli olan yardım, temel ve acil dayanışmanın örgütlenmesidir.

PAME, sendikaları bölge sakinleri ve yangından etkilenenlerle pratik dayanışmayı acilen örgütlemeye ve yangınla mücadele eden ekiplere her türlü yardımda ve katkıda bulunmaya çağırmaktadır.