Netanyahu'nun oğlundan Türkiye göndermesi: Orada tankları sokağa çıkarıyorlar burada...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, babasına karşı yolsuzluk soruşturmasına tepki gösterdi. Yair Netanyahu, 'Türkiye'de tankları sokağa çıkartıyorlar, burada savcıları kullanıyorlar' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, babasına karşı yolsuzluk soruşturmaları için "darbe" benzetmesinde bulundu.

Binyamin Netanyahu, isim vermeden ülkesindeki "elitlerin" kendisini görevden almak için çalıştığını öne sürmüştü.

YAİR NETANYAHU'DAN TÜRKİYE GÖNDERMESİ

Hadashot News'in haberine göre Yair Netanyahu, "Türkiye'de tankları dışarı çıkartıyorlar, burada savcılığı kullanıyorlar" ifadelerini kullanarak, Türkiye'deki darbe girişimine gönderme yaptı.

Binyamin Netanyahu, çok sayıda yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya.