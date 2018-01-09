Netanyahu'nun oğlunun striptiz kulübü önündeki konuşması ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlunun, striptiz kulübü önünde Kobi Maimon'un oğluna "Babam senin için 20 milyar dolarlık anlaşma yaptı, bana 400 şekel veremiyor musun?" dediği ortaya çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlunun striptiz kulübü önündeki konuşması, İsrail'de yolsuzluğun boyutunu bir kere daha ortaya koydu. Netanyahu'nun oğlu Yair, babasının anlaşmasını kullanarak para isterken yakalandı.

The Guardian'ın haberine göre Yair Netanyahu ile doğalgaz devi Kobi Maimon'un oğlu Ori Maimon arasındaki konuşmada, Netanyahu'nun oğlu Yair'in "Benim babam senin baban için harika bir anlaşma yaptı, bunun için savaştı, mecliste bunun için savaştı kardeşim" dediği duyuldu.

Yair Netanyahu, Ori Maimon'da 400 şekel (yaklaşık 450 lira) para isterken, Yair'in "Kardeşim, babam senin için 20 milyar dolarlık anlaşma yaptı, sen bana 400 şekel veremiyor musun?" dediği aktarılıyor.

Konuşmanın 2015 yılında İsrail'de yeni keşfedilen doğalgaz rezervlerine dair tartışmalar sürerken kaydedildiği bildiriliyor.

Netanyahu'ya karşı yolsuzluk soruşturması sürerken, yayımlanan konuşmanın ülkede tepki çektiği belirtiliyor.

Netanyahu adına yapılan açıklamada konuşmanın yayımlanması "cadı avı" olarak nitelendi.