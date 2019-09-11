Netanyahu'nun 'ilhak' açıklamasına tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun erken seçimler öncesinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak etmeyi vaat etmesine Filistin ve Arap Birliği tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler de açıklamaya ilişkin İsrail'e uyarıda bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun erken seçimler öncesinde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak etmeyi vaat etmesine Filistin ve Arap Birliği tepki gösterdi. Filistinli baş müzakereci Saeb Erekat, Netanyahu’nun planının bir savaş suçu olduğunu söylerken Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, "Filistin toprakları Netanyahu’nun seçim kampanyasının konusunu oluşturmuyor" dedi. Filistinli siyasetçi Hanan Aşravi de, "Netanyahu sadece iki devletli çözümü değil, barış ihtimalini yıkıyor" açıklamasında bulundu. Arap Birliği, Netanyahu'nun vaadinin hayata geçirilmesi durumunda bunun 'barış sürecinin sonu' anlamına geldiğini belirterek açıklamayı kınadığını duyurdu. BM'DEN UYARI Birleşmiş Milletler sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Netanyahu'nun açıklaması doğrultusunda hareket etmesinin barış sürecine yıkıcı etki yaratacağı konusunda uyarıda bulundu. İLGİLİ HABER Batı Şeria’yı ilhak niyetini açıklayan Netanyahu'nun toplantısında füze alarmı: Sığınağa götürüldü