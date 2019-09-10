Batı Şeria’yı ilhak niyetini açıklayan Netanyahu'nun toplantısında füze alarmı: Sığınağa götürüldü

İsrail Başbakanı Netanyahu, gelecek hafta yapılacak seçimlerde kazanması durumunda Batı Şeria’nın Ürdün Vadisi’ni ilhak edeceğini söyledi. Netanyahu Nisan ayındaki seçimler öncesinde de benzer bir açıklamada bulunmuştu. Netanyahu'nun ilhak açıklamasından saatler sonra yaptığı Ashdod'a yaptığı ziyarette sirenler çalmaya başladı. Füze alarmı verilince Netanyahu apar topar sahneden indirilerek sığınağa götürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Eylül’de yapılacak erken seçimlerde kazanması durumunda İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da Ürdün Vadisi’ni ve Ölü Deniz’in kuzeyini ilhak etmeyi planladığını açıkladı.

Netanyahu İsrail televizyonlarından canlı olarak yayınlanan konuşmasında “Bugün buradan yeni hükümetin kurulmasının ardından Ürdün Vadisi’nde ve kuzey Ölü Deniz’de İsrail egemenliğini sağlama niyetimi duyuruyorum“ dedi. Netanyahu bölgeyi İsrail’in doğu sınırı ve “savunma duvarı” diye niteledi.

Netanyahu bu planı için ABD’nin “Ortadoğu Barış Planı”nın açıklanmasını bekleyeceğini kaydetti. ABD'nin planı İsrail'deki seçimlerden birkaç gün sonra açıklaması bekleniyor. Planın bölgenin geleceğini müzakere etmek için “tarihi bir fırsat” olduğunu öne süren Netanyahu seçmenlerine “Trump ile kim müzakere edecek, onu bizim yanımızda kim tutacak? Ben mi yoksa Lapid ve Gantz mı?” diyerek rakipleri Yair Lapid ve Benny Gantz’a atıfta bulundu.

SEÇİM KONUŞMASINI YARIDA KESEREK SIĞINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Netanyahu'nun ilhak açıklamasını yapmasından saatler sonra Ashdod'a yaptığı seçim kampanyası ziyareti sırasında sirenler çalmaya başladı. Füze alarmı verilince Netanyahu seçim konuşmasını yarıda kesti ve apar topar sahneden indirilerek sığınağa götürüldü.

Netanyahu'nun ilhak açıklamasından kısa süre önce Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Netanyahu’nun barış sürecinin “bir numaralı yıkıcısı” olduğunu belirterek “herhangi bir aptalca hamle yapması durumunda iç ve dış arenada olumsuz sonuçlarla karşılaşacağı” uyarısında bulunmuştu.

