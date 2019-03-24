NATO Polonya'da 260 milyon dolarlık depolama tesisi kuracak

NATO, Polonya'da ABD askeri ekipmanlarının tutulacağı 260 milyon dolarlık bir depolama tesisi kurulacağı iddialarını doğruladı.

NATO'nun Polonya'da ABD askeri ekipmanlarını depolamak için tesis kuracağı doğrulandı. Plana göre ABD askeri ekipmanı, zırhlı araçları, mühimmatı ve silahları bulunacak depolama tesisinin maliyeti 260 milyon dolar olacak.

Tesisin Varşova'nın 200 kilometre batısında bulunan Powidz'e kurulacağı belirtiliyor.

WSJ'ye konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çalışmaların bu yaz başlayacağını ve tesisin iki yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

Tesiste depolanacak askeri ekipmanların bir tugayı silahlandırmaya yetecek miktarda olacağı aktarılıyor.

Stoltenberg'e göre depolama tesisi Polonya'daki ABD varlığını güçlendirecek.