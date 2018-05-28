Polonya ABD'ye kalıcı askeri üs kurması için 2 milyar dolar teklif etti

Polonya kalıcı askeri üs kurması için ABD'ye 2 milyar dolar vermeyi teklif etti.

ABD'yle daha da yakınlaşmak isteyen Polonya yönetimi, ülkeye kurulacak askeri üs karşılığında ABD'ye 2 milyar dolar teklif etti.

Polonya haber sitesi Onet'in ulaştığı Polonya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre, Polonya Rusya'nın Ukrayna'yla yaşadığı kriz sebebiyle "güvenlik endişesi" yaşıyor.

Polonya'nın talebinin, Rusya'yla yaşanacak gerilim sebebiyle Almanya ve İtalya tarafından istenmediği bildiriliyor.

Polonya Savunma Bakanlığı belgesinde "Bu öneri ABD'nin Polonya'ya kalıcı zırhlı birlik yerleştirmesi için açık ihtiyacı göstermektedir. Polonya 1.5-2 milyar dolara ulaşabilecek önemli bir destek sağalamaya gönüllüdür. Ortak askeri tesisler kurulması ve ABD güçlerinin esnek hareket edebilmesi sağlanacaktır" deniliyor.

Belgede Polonya'nın "ABD'nin savunma harcamalarını paylaşmaya gönüllü olduğu" aktarılıyor.