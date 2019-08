Nasrallah'tan İsrail'e: Kimse kendisini güvende hissetmesin!

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Beyrut'un güney banliyösüne İsrail'e ait iki insansız hava aracının düşmesine ve Hizbullah'ın medya merkezinin kısmen zarar görmesine ilişkin açıklamada bulundu. Nasrallah, 'Bu ihlal karşısında sessiz kalırsak, Lübnan için tehlikeli bir yol açar. Bunun karşılığını kesinlikle vereceğiz. Sadece kuzeyden değil her yerden verebiliriz. Kimse kendisini güvende hissetmesin. Belki bir, iki, üç gün sonra' dedi.

"Yeni bir aşamadayız" diyen Nasrallah, İsrail İHA'larının suikast misyonu üstlendiklerini ve hedeflerinin belli olduğunu söyledi.

Bunun, 2006 İsrail saldırısının ardından yapılan mutabakatın ilk tehlikeli ihlali olduğunu belirten Nasrallah, "Bu ihlal karşısında sessiz kalırsak, Lübnan için tehlikeli bir yol açar. Bunun karşılığını kesinlikle vereceğiz. Sadece kuzeyden değil her yerden verebiliriz. Kimse kendisini güvende hissetmesin. Belki bir, iki, üç gün sonra" uyarısında bulundu.

"Saatin geriye çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Lübnan'ın bombardımanla, öldürmelerle, patlamalarla ihlal edilmesine, kutsallıklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu bizim için kırmızı çizgidir" diyen Nasrallah sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık İsrail İHA'larının Lübnan'a girmelerine izin verilmeyecek, hepsini düşüreceğiz. Aynısını birkaç gündür Irak'a yapıyorlar, eğer cevap vermezsek bir gün bir binamızda, diğer gün başkasında, sonra da bir camide patlatırlar. İsrail İHA'ları, bugün itibariyle Lübnan'ı vurup, güvenli şekilde geri dönmeyi unutsun. Her saldırganlığa misliyle yanıt vereceğiz. İsrail, Lübnan sınırında, işgal altındaki topraklarda yaşayan yurttaşlarına, emniyette olduklarını söylüyor. Sınırda yaşayanlar, bunun böyle olmayacağını bilmeli. Her saldırganlık, yanıtını alacak. Lübnan sınırında bulunan işgalci İsrail askerleri, bugünden itibaren, her an kaçmaya hazır olsunlar."

İsrail'in cumartesi Suriye'de vurduğu yerin iddia ettiği gibi İranlıların ya da Kudüs gücünün merkezi olmadığını belirten Nasrallah, "Hizbullah savaşçılarının dinlendiği bir evdi. 2 şehidimiz var" dedi.