İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

İsrail bu sabah saatlerinde Lübnan'a bir hava saldırısı düzenledi. Lübnan ordusundan yapılan açıklamada saldırının, Lübnan egemenliğinin ihlali anlamına geldiği belirtilirken, İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını ihlal etmeye devam ettiği belirtildi.

İsrail gece saatlerinde Şam yakınlarına yaptığı hava saldırısının ardından bu kez de Lübnan'a bir saldırı düzenledi.

MarbutaHaber'in haberine göre, bu sabah saatlerinde İsrail, Beyrut’un güney banliyölerinde bulunan Hizbullah’a ait noktalar üzerine 2 drone gönderdi. Dronelardan birinin patlayarak Hizbullah’a ait bir binaya zarar verdiği söylenirken, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan basın kaynakları, Lübnan Dışişleri’ndeki kaynağa dayandırdıkları haberlerinde, Lübnanlı üst düzey yetkililerinin atılacak adımları belirlemek üzere iletişim içerisinde olduklarını aktardı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada ise İsrail saldırısının, Lübnan egemenliğinin ihlali anlamına geldiği belirtilirken, İsrail savaş uçaklarının da Lübnan hava sahasını ihlal etmeye devam ettiği açıklandı.

Lübnan medyasına konuşan Hizbullah kaynakları, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın akşam saatlerinde bir konuşma yapacağını duyurdu.

