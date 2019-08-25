İsrail’den Şam yakınlarına füze saldırısı

İsrail gece yarısından önce Suriye’nin başkenti Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordu sözcüsü yaptığı açıklamada Şam yakınlarında İran Kudüs Gücü'nü hedef aldıklarını söyledi. Sözcü Jonathan Conricus İran Kudüs Gücü’nün İsrail’in kuzeyine insansız hava aracıyla saldırı düzenlemeye hazırlandığını ileri sürdü.
Suriye devlet televizyonu SANA, hava savunma sistemlerinin İsrail’in füzelerinin çoğunu hedefine varmadan düşürdüğünü duyurdu.
SANA’ya konuşan bir askeri kaynak hava savunma sistemlerinin saat 23.30 sıralarında Golan üzerinden Şam çevresine doğru gelen bir düşman hedef gözlemlediğini aktardı. Askeri kaynak İsrail füzelerinin çoğunun hedeflerine ulaşmadan düşürüldüğünü belirtti.
Saldırı sırasında Şam semalarında şiddetli patlamalar gözlendiği belirtildi.