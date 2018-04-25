Midilli'de faşist provokasyon: Hedefte göçmenler var

Midilli’de faşist gruplar pazar günü göçmenleri hedef aldı. Sapho Meydanı’nda kötü koşullara dikkat çekmek için toplanan göçmenlere faşistlerin saldırmasının ardından Yunanistan polisi 120 göçmeni gözaltına aldı.

Yunanistan'ın Midilli adasındaki göçmenler 22 Nisan Pazar günü faşist provokasyonun hedefi oldu. Akşamüstü saatlerinde Sapho Meydanı’nda göçmenler Midilli’de mahsur kaldıklarına ve içinde bulundukları koşullara dikkat çekmek için toplanırken, aynı saatlerde başka bir yürüyüşe katılan faşist gruplar mültecilere saldırdı.

Türkiye’nin iki Yunanistan askerini tutuklamasına karşı çıkan bin kişilik bir grup da mültecilerin bulunduğu meydana yakın bir yerde toplandı. Grubun dağılmasının hemen ardından 200’e yakın kişinin gruptan ayrılıp mültecilerin toplandığı yere hareket ederek “sokağın temizlenmesini” talep etmeleri akıllara provokasyon ihtimalini getirdi.

Gece 10 civarında çöp kutularını ateşe veren grup, bir taraftan polisle çatışırken, mültecilere de bilye, kaldırım taşı ve havai fişekler kullanarak saldırdı. Saldırıda 30'un üzerinde kişi yaralandı.

SALDIRAN FAŞİSTLER, POLİSİN HEDEFİ MÜLTECİLER

Olayların dinmesinin ardından sabaha karşı 05.30’da polisin düzenlediği operasyonda 120 göçmen ve mülteciyi itaatsizlik ve kamu alanını işgal etmekten gözaltına alındı. Polisle çatışan ve saldırıyı düzenleyen faşist gruplara yönelik herhangi bir hamle gerçekleşmedi. Saldırının başladığı andan itibaren aşırı sağ sosyal medya sayfaları insanları açıkça saldırıya davet etmekteydi.