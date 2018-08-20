Merkel: Türkiye'ye mali yardım acil ihtiyaç değil

Almanya Başbakanı Merkel, ülkesinin Türkiye'ye mali yardımda bulunmasını acil bir gereklilik olarak görmediğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi üyeleriyle yaptığı bir toplantıda, Türkiye'ye mali yardımı acil bir gereklilik olarak görmediğini dile getirdi.

Reuters'ın haberine göre, CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Kramp-Karrenbauer, Merkel'in toplantıda, Almanya'nın Türkiye'ye özel bir mali destek konusunda herhangi bir aciliyet bulunmadığını söylediğini dile getirdi.

Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) Genel Başkanı Andrea Nahles'in Alman hükümetinin ekonomik sorunlarla boğuşan Türkiye'ye yardım etmesi gerekebileceğine yönelik sözleri tartışmalara yol açmıştı.



ALMANYA MALİYE BAKANLIĞI: TÜRKİYE YENİ BİR DIŞ RİSK FAKTÖRÜ

Öte yandan, Almanya Maliye Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada "Türk ekonomisindeki yeni gelişmelerin" Almanya ekonomisi için yeni bir dış risk oluşturduğu bildirildi. Açıklamada dış risklerden biri de İngiltere'nin Brexit'ten anlaşmasız çıkma olasılığı olarak belirtildi.