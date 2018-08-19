Almanya'da Türkiye'ye yardım önerisi tartışma yarattı

Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Andrea Nahles'in, Alman hükümetinin ekonomik açıdan Türkiye'ye yardım etmesi gerekebileceği yönündeki açıklaması tepkilere yol açtı.

Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) Genel Başkanı Andrea Nahles, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere açıklamada bulundu.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Nahle'nin Alman hükümetinin ekonomik sorunlarla boğuşan Türkiye'ye yardım etmesi gerekebileceğine yönelik sözleri tartışmalara yol açtı.

'TÜRKİYE BOŞVERİLECEK BİR NATO ÜYESİ DEĞİL'

Açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan bağımsız olarak Türkiye'ye yardım edilmesini gerektiren bir durum oluşabilir" diyen Nahle, "Türkiye'nin boşverilecek bir NATO üyesi olmadığını" değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarlı olması ve kur türbülanslarının durdurulmasının herkesin çıkarına" olduğunu ifade eden Nahle'nin önerisine tepkiler gecikmedi.

Yeşiller Partisi'nden Annalena Baerbock, Türkiye'ye yardımın koşula bağlanmasını istedi. Partinin Eş Genel Başkanı Baerbock, Berlin merkezli Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte "Mali yardım ülkede sadece demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geri dönüş koşuluyla olabilir" dedi.

'IMF'YE GİTSİNLER'

Federal Almanya'nın en zengin eyaleti Bavyera'nın Maliye Bakanı ve iktidar ortağı Hristiyan Sosyal Birliği Üyesi Albert Füracker ise Almanya'nın Türkiye'ye yardım etmesi önerisine tamamen karşı çıkarak "Ne gerekli ne de tavsiye edilir" şeklinde konuştu.

Münchner Merkur gazetesine konuşan Füracker, ödeme zorluğuna düşen ülkelere yardımcı olmak için gerekli deneyime ve araçlara Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) sahip olduğunu vurguladı.