Medvedev: ABD'nin finansal kısıtlamalarını ekonomik savaş ilanı olarak görürüz

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ABD'nin finansal kısıtlamalarını 'ekonomik savaş' olarak göreceklerini söyledi.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ABD'nin Rus bankalarına veya döviz kuru işlemlerini sınırlamaya yönelik herhangi bir adımını ekonomik savaş ilanı olarak göreceklerini belirtti.

ABD yönetimi, Rusya'nın İngiltere'de eski Rus casus Sergey Skripal ve kızına karşı sinir gazı kullandığını öne sürerek Rusya'ya yaptırım kararı almıştı.

ABD'nin yeni yaptırımlarının açıklanmasıyla birlikte Rusya'nın para birimi daha da değer kaybetmişti.

Yeni gelecek yaptırımların Rus bankalarını ve Rusya'nın ABD dolarıyla işlemlerini hedef alacağı belirtiliyor.

Rusya ve Türkiye'nin para birimlerinin değer kaybı, Avro bölgesinde de olumsuz etkilere sebep oldu.