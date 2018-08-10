'Türk lirasındaki erime Avro bölgesine sıçradı'

Bloomberg'de yer alan bir analizde Türk lirasındaki değer kaybının Avro bölgesini olumsuz etkilediği aktarılıyor.

Türk lirasında yaşanan büyük değer kaybının Avro bölgesini de etkilediği öne sürüldü.

Bloomberg'de yer alan bir analize göre Türkiye'deki problemler sebebiyle avro, dolar karşısında değer kaybı yaşandı.

Analize göre Stoxx Europe 600 Endeksi de aynı sebeple düşüşe geçti. Düşüşün sebebinin Türkiye'ye verilen borçların geri alınamaması endişesi olduğu belirtiliyor.

Kapstream Capital yöneticisi Raymond Lee, avronun düşüşüne ilişkin olarak "Benim avroya ilişkin tahminim Türkiye'deki sorunların sıçramasıyla ilgili olduğu yönünde" diye konuştu. Lee, "Şu an sistemik bir mesele gibi görünmüyor, daha çok piyasanın şaşırıp verdiği bir tepki gibi" ifadelerini kullandı.

Dolar karşısında 6,25'e kadar gerileyen lira, avro karşısında da 7,16 seviyesine gelmişti. Ancak liranın değer kaybıyla birlikte avro da dolar karşısında düşüş yaşadı.