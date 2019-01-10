Maduro ikinci dönem görevine başladı

ABD ve sağcı Latin Amerika hükümetlerinin hedefi olan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bugün yemin ederek ikinci dönem devlet başkanlığı görevine başladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ikinci altı yıllık başkanlık dönemine bugün yemin ederek başladı. Maduro, Mayıs 2018’de yapılan seçimlerde yüzde 67 oyla ikinci kez başkanlığa seçilmişti.

Venezuela Yüksek Mahkemesi’nde yapılan yemin törenine 94 ülkeden liderler ve temsilciler katıldı. Törene Türkiye’yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı.

Telesur’daki habere göre, törende OPEC, Afrika Birliği, Güney Amerika Uluslar Birliği (UNASUR), Karayip Ortak Pazarı (Caricom) ile Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) temsilcileri de yer aldı.

Yemin töreninde konuşan Maduro, "ABD’nin Venezuela’yı yalnızlaştırma girişimlerine meydan okuyarak" törene gelen ülke liderlerine ve temsilcilerine teşekkür etti.

Maduro “Bolivarcı anayasamız barışın ve halkın ifadesidir” dedi.

'KÜRESEL BİR SAVAŞIN MERKEZİNDEYİZ'

Venezuela’ya karşı ABD ve bazı Latin Amerika ülkeleri tarafından yöneltilen askeri müdahale ve darbe tehditleri ile ABD’nin ekonomik yaptırımları altında gerçekleşen yemin töreninde konuşan Maduro “Venezuela ABD emperyalizmi ve onun uydu devletleri tarafından açılan küresel bir savaşın merkezinde bulunuyor” dedi.

Maduro “İşte buradayım, ülkemizi ileriye taşımak için hazırım. Buradayız, demokrasimiz ve halkımızla” diye konuştu.

Önceki gün yaptığı açıklamada Maduro, Venezuela'nın, Latin Amerika’daki sağ hükümetlerin ağırlıkta olduğu Lima Grubu’nun ve ABD Başkanı Trump yönetiminin hazırladığı bir darbe girişimiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

PARAGUAY DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESTİĞİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Maduro'nun yemin töreninin ardından, Paraguay'dan Venezuela ile diplomatik ilişkileri kesme açıklaması geldi. Paraguay’ın sağcı devlet başkanı Mario Abdo Benítez yaptığı açıklamada, ülkesinin Venezuela’yla diplomatik ilişkilerini keseceğini duyurdu. Abdo Benitez, Paraguay'ın Venezuela’daki büyükelçiliğini kapatacağını ve ülkedeki diplomatik temsilcilerini geri çekeceğini açıkladı.

