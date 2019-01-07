Venezuela'da hükümetten darbe girişimine karşı açıklama

Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun Meksika dışındaki üyeleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımayacaklarını açıklayarak Maduro'ya göreve başlamama çağrısı yaptı. Çağrıya sert yanıt veren Venezuela hükümeti Lima Grubu'nun aşağılayıcı bir itaat içinde olduğunu belirterek Maduro'nun meşru ve anayasal görevine zamanında başlayacağını vurguladı.

Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun Meksika dışındaki üyeleri ve Venezuela'da muhalefetin çoğunlukla bulunduğu Ulusal Meclis, 10 Ocak'ta ant içerek başkanlık görevine ikinci bir dönem için başlayacak olan Maduro'nun yeni hükümetini tanımayacaklarını açıkladı. Grup üyelerinin ve Ulusal Meclis'in Maduro'ya göreve başlamama çağrısına Venezuela hükümeti sert bir yanıt verdi.

Hükümetten yapılan açıklamada Lima Grubu'nun aşağılayıcı bir itaat içinde olduğu ifade edilirken, Maduro'nun meşru ve anayasal görevine zamanında başlayacağı bildirildi.

2018 Mayıs ayında, muhalefetin tüm müdahalelerine karşın halkın büyük çoğunluğunun desteğiyle tekrar başkanlığa seçilen Maduro'nun hükümeti yaptığı açıklamada provokasyonları kınadı.

'TOPLUMUN HÜR İRADESİ KARŞISINDA HİÇBİR EMPERYALİST EYLEMİN GEÇERLİLİĞİ YOKTUR'

"ABD'nin ülkeyi istikrarsızlaştırma yönündeki eylemlerini ve halkın meşru ve demokratik kurumlarını yok sayan darbe girişimini kınadığını" belirten hükümet, son günlerde Venezuela'da barışa ve istikrara zarar vermeyi amaçlayan Washington merkezli düşmanca eylemler ve gerçeği çarpıtma girişimlerinin yapıldığını ifade etti.

Bu girişimin yeni olmadığını, 2002'den beri ABD'nin bu tür eylemleri desteklediğini, finanse ettiğini ve ülkeyi zorla bir rejim değişikliğine götürmek istediğini vurgulayan açıklamada, ABD'nin eylemlerinin altında yatan niyetlerden birinin de halka ait olan enerji ve madenler üzerindeki kontrolü ele geçirmek olduğuna dikkat çekildi. "Bağımsız ve egemen bir toplumun hür iradesi karşısında hiçbir emperyalist eylemin geçerliliği yoktur" sözlerine yer verildi.

Lima Grubu'nun ABD'nin emirlerini almak için toplandıklarını ve "aşağılayıcı bir itaat" içinde bulundukları yorumunu yapan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza "10 Ocak'ta Maduro Cumhuriyetin Başkanı olarak meşru ve anayasal görevine başlayacak" dedi.

ABD TOPLANTIYA TELEFONLA KATILDI

Latin Amerika ülkeleri ve Kanada'yı da kapsayan 14 ülkenin temsilcilerinden oluşan Lima Grubu, cuma günü yaptıkları toplantıda, önümüzdeki perşembe günü ant içerek yürütmenin liderliğinde olacağı ikinci altı yıllık görev dönemine başlayacak olan Maduro'ya göreve başlamama çağrısı yapmışlardı. Çağrıda Meksika dışında Lima Grubu üyesi ülkeler hazır bulunmuş, ABD Dışişleri de toplantıya telefonla katılarak Maduro'nun göreve gelmesinin engellenmesi gerektiğini ifade etmişti.

ABD DESTEKLİ MUHALEFETİN HAKİM OLDUĞU 'ULUSAL MECLİS'

2017 yılında Bolivarcı hükümete karşı yapılan ve yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırılarla ülkenin iç savaşa doğru sürüklenmesi üzerine aynı yılın temmuz ayında yapılan seçimle, Ulusal Kurucu Meclis göreve gelmiş ve yasama yetkisini üzerine almıştı. ABD destekli muhalefetin çoğunluğunu oluşturduğu Ulusal Meclis ise yaptırım gücü olmayan işlevsiz bir yapıya dönüştürülmüştü. ABD dahil bazı ülkeler, halen Venezuela'da halkın desteği ile seçilen ve yasama yetkisine sahip tek organ olan Ulusal Kurucu Meclis'i tanımıyor.

Lima Grubu'nun açıklamasından sonra cumartesi günü yeni yasama dönemine başlayan Ulusal Meclis, Maduro'nun "gayrimeşru" olduğunu ilan ederek yetki istedi. Yemin töreni sırasında yeni Meclis Başkanı, Maduro'yu diktatörlükle suçlayarak ülkedeki kurumları ve orduyu da müdahaleye çağırdı. Burjuva basınının geniş yer verdiği bu çağrının ardından, Bolivya, Küba, Uruguay, Lima Grubu'na katılmayan Meksika ve Rusya'dan müdahaleye karşı meşru Venezuela hükümetine destek açıklamaları yapıldı.

Maduro'nun göreve devam etmesiyle ilgili provokasyonlar bununla da sınırlı değil. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Brezilya'da göreve gelen sağcı Bolsonaro hükümetinden mevkidaşı Ernesto Araujo ile yaptığı ikili görüşmede Küba, Nikaragua ve Venezuela'yı tehdit eden açıklamalarda bulunmuştu.

