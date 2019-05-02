Maduro darbe girişiminin arkasındaki ismi açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan, John Bolton tarafından yönetildi' dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 1 Mayıs'ta emekçilere seslenirken, darbe girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

"İşçi kardeşlerim, 1 Mayıs kahraman işçi sınıfı gününde yeni bir darbe teşebbüsü daha bozguna uğratılmıştır. Bu 1 Mayıs'ta düzenlenen gösteri, ne pahasına olursa olsun Venezuela halkının vatanını ve devrimini koruyacağını ifade ediyor. Komutan Chavez'i devirememişlerdi ve bizi de deviremediler ve deviremeyecekler" diyen Maduro, "Bir Avrupa gazetesi dün Donald Trump ve John Bolton'ın gün doğmadan önce askeri darbenin bütün operasyonlarını koordine ettiğini yazdı. Dün girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan, John Bolton tarafından yönetildi. "Sağın komplolarından birini bozguna uğrattık. Bir elçilikten diğerine kaçıyorlar. Adalet onları arıyor, er ya da geç, hainliklerinin ve işledikleri suçların bedelini ödemek için hapse girecekler" ifadelerini kullandı.