Venezuela halkı 1 Mayıs'ta ABD müdahalesine karşı sokakta

Dün yeni bir ABD destekli darbe girişiminin yaşandığı Venezuela'da halk başkent Karakas'ın caddelerini doldurarak 1 Mayıs'ı kutluyor, ABD saldırganlığını protesto ediyor.

Venezuela'da Bolivarcı hükümete karşı dün yeni bir ABD destekli darbe girişimi sahneye konulurken, halk bugün ABD'nin saldırganlığına karşı ve 1 Mayıs'ı kutlamak için Karakas'ta büyük bir gösteri düzenledi.

teleSUR başkent Karakas'taki 1 Mayıs kutlamalarının havadan çekilen görüntülerini yayımladı:

ABD desteğiyle kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun dün bir grup askeri yanına alarak yeni bir darbe girişimde bulunmasının ardından Venezuelalılar bugün 1 Mayıs'ta ABD müdahalesine karşı da sokağa çıktı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün televizyondan yayımlanan açıklamasında 1 Mayıs'ta işçi sınıfının güçlü bir yürüyüş yapacağını belirtmiş ve "Tarihimizde görülmemiş türde farklı saldırganlıklar ve darbe girişimleriyle karşı karşıyayız" demişti.

Bugün de Twitter'dan bir mesaj yayımlayan Maduro "Bugün Venezuela işçi sınıfı gününü kutlamak ve kazanımlarını savunmak için ülke çapında seferber oluyor. Büyük bir yürüyüşle darbelere ve Yankee müdahalesine hayır diyecek. Sinirler çelik gibi, sakin ve aklıselim. Yaşasın anayurdun işçileri" dedi.

Öte yandan ABD destekli Juan Guaido da bugün başkent Karakas'ta bir miting düzenliyor. Guaido dün yaptığı açıklamada "Silahlı kuvvetleri Özgürlük Operasyonu'na devam etmeye çağırıyorum. Yarın 1 Mayıs'ta devam edeceğiz, tüm Venezuela'da sokaklarda olacağız" demişti.

