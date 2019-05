Venezuela halkı 1 Mayıs'ta ABD müdahalesine karşı sokakta

Venezuela'da Bolivarcı hükümete karşı dün yeni bir ABD destekli darbe girişimi sahneye konulurken, halk bugün ABD'nin saldırganlığına karşı ve 1 Mayıs'ı kutlamak için Karakas'ta büyük bir gösteri düzenledi.

teleSUR başkent Karakas'taki 1 Mayıs kutlamalarının havadan çekilen görüntülerini yayımladı:

#Venezuela | Huge support from thousands of supporters of President @NicolasMaduro is being shown on #InternationalWorkersDay in Caracas. #HandsOffVenezuela pic.twitter.com/JEjGHxzFXz

