ABD tehditlerini sürdürüyor: Venezuela'ya askeri harekat mümkün

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'gerekmesi durumunda Venezuela'ya askeri harekatın mümkün olduğunu' söyleyerek Venezuela'yı tehdit etti.

Venezuela'da dün yaşanan ABD destekli darbe girişiminin ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'ya karşı "tüm seçeneklerin masada olduğunu" söyleyerek ülkeyi tehdit etmişti.

"Ana hedef olarak barışçıl bir güç aktarımı istiyoruz" diyen Bolton, "Ancak tekrar söyleyeceğim, Maduro ve onu destekleyenler, tüm seçeneklerin masada olduğunu bilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

'ASKERİ HAREKAT MÜMKÜN'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Eğer gereken buysa, Venezuela'ya askeri harekat mümkün" diyerek askeri seçeneği yeniden dile getirdi.

"Barışçıl geçişi tercih ederiz" iddiasını sürdüren Pompeo, buna karşın Venezuela'da rejim değişikliği için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Venezuela yönetimi ABD'nin darbe girişiminin "gerisinde değil, en önünde" olduğunu söyleyerek yaşananlara tepki göstermişti.