Libya'da Ulusal Hükümet karşı taarruza geçti: Ölü sayısı artıyor

Libya'da Trablus'un yönetimini elinde bulunduran Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter'e bağlı güçlere yönelik karşı taarruz başlattığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çatışmalarda ölenlerin sayısı 220'ye, yaralıların sayısı 1066'ya ulaştı.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler arasında Trablus'ta devam eden çatışmalar şidddetlenmeye devam ediyor. Trablus'ta yönetimi elinde tutan hükümet, Hafter güçlerine yönelik karşı taarruz başlattığını duyurdu.

Trablus'un güneyinde yoğunlaşan çatışmalarda yeni bir aşamaya geçildiğini açıklayan hükümet sözcüsü Mustafa el Meci, "Bu sabah ilerleme ve sahayı ele geçirme emrini aldık" dedi. Operasyon çerçevesinde Hafter güçlerine karşı yedi hava saldırısı düzenlendiği de açıklandı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çatışmalarda ölenlerin sayısı 220'ye, yaralıların sayısı 1066'ya ulaştı. Hayatını kaybedenler arasında sivillerin de olduğu belirtiliyor. Uluslararası Göç Örgütü, 25 binden fazla kişinin çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını tahmin ediyor.

Hafter, kendisine bağlı güçlere "Trablus'u teröristlerden kurtarmak için" taarruz emri vermişti.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında NATO tarafından devrilmesinin ardından ülkede büyük iç çatışmalar yaşanmış, cihatçı örgütler Libya'nın büyük bölümünü ele geçirmişti.

Libya Ulusal Ordusu, sene başından beri yaptığı operasyonlarla ülkede petrol bulunan tüm bölgeleri kontrol etmeyi hedefliyor.