Küba: Venezuela'daki elektrik kesintisinin sebebi terörist saldırı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela'da yaşanan elektrik kesintisinin sebebinin 'terörist saldırı' olduğunu söyledi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Venezuela'da ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili konuştu.

Diaz-Canel, elektrik kesintisinin "terörist saldırı sonucu yaşandığını belirterek, "Elektrik enerjisine yapılan sabotaj, Venezuela halkının direnişini kırmayı ve askeri müdahaleyi cesaretlendirmeyi amaçlayan kirli bir saldırı" diye konuştu.

Gerçekleştirilen sabotaj sonucu ülkenin 23 bölgesinden 21'inde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, olayın ardında ABD'nin olduğunu belirterek, ülkede iktidar değişikliği yaşanması için ülkeye karşı sabotaj düzenlendiğini belirtmişti.