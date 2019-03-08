Venezuela'ya şimdi de elektrik saldırısı: Ülke karanlıkta kaldı

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, ülkeyi saatlerdir elektriksiz ve iletişimsiz bırakan kesintinin bir sabotajdan kaynaklandığını açıkladı. ABD destekli Juan Guaido ise 'Venezuela çok iyi biliyor ki devlet başkanlığı gaspı bittiğinde elektrik gelecek' diyerek saldırının arkasında olduğunun sinyalini verdi.

Venezuela'da dün öğlen saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle neredeyse ülkenin tamamı karanlıkta kaldı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin sabotajdan kaynaklandığını ifade ederek, ülkenin doğusundaki "Guri elektrik üretim merkezinin beynine siber ve teknik bir saldırı gerçekleştirildi" değerlendirmesinde bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, saldırı ile Venezuela'yı birkaç gün elektriksiz bırakarak bir karışıklık çıkarılmasının amaçlandığını vurgulayan Rodriguez, sabotajdan kısa süre sonra gerçekleştirilen müdahale ile ülkenin doğusundaki 4 eyalete yeniden elektrik hizmeti sağlandığını duyurdu.

"Venezuela halkını sükunetlerini korumaya ve evlerinde kalmaya çağırıyorum" diyen Rodriguez, elektrik hizmeti yeniden tüm ülkede sağlanana kadar Venezuelalıların dışarı çıkmamasını istedi.

Rodriguez, ayrıca ABD'li Senatör Marco Rubio'nun Venezuela'daki elektrik kesintisinden 3 dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak olayı duyurmasına ve hükümeti hedef almasına dikkati çekti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Maduro ise, "ABD emperyalizminin bizim halkımıza karşı devreye aldığı elektrik savaşı bertaraf edilecek. Hiçbir şey ve hiç kimse Bolivar'ın Chavez'in milletini yenemez" ifadelerini kullandı ve vatandaşlarından en üst düzey birlik sağlamalarını talep etti.

ABD destekli Juan Guaido ise 'Venezuela çok iyi biliyor ki devlet başkanlığı gaspı bittiğinde elektrik gelecek' diyerek saldırının arkasında olduğunun sinyalini verdi.