Küba Dışişleri Bakanı: Küba özgür ve sosyalist bir ülke olmayı sürdürecek

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile birlikte Latin Amerika'ya müdahale niyetini yineleyen ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.
Kübalı bakan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Trump'ın politikalarını ve ABD'nin Latin Amerika'yı kontrolünü öngören Monroe Doktrini'ne bağlılığını yinelemesini kınadığını belirtti.
Rodriguez Parrilla, ABD'nin emperyalist niyetlerine karşı çıktıklarını belirterek, "Küba özgür ve sosyalist bir devlet olmayı sürdürecek" dedi.
ABD Başkanı'nın Venezuela'ya karşı "tüm seçeneklerin masada olduğunu" söylediğine dikkat çeken Kübalı bakan, tüm tehditlere karşı Venezuela'yla dayanışmayı sürdüreceklerini söyledi.