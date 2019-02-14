Küba: ABD Özel Kuvvetleri Venezuela'ya müdahale hazırlığında

Küba tarafından yapılan açıklamada ABD'nin gizli operasyonlarda kullanılan birimlerinin bulunduğu askeri tesislerden Venezuela'ya yakın noktalara nakliye uçuşları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bugün, Küba'dan yapılan açıklamada ABD’nin “insani kriz” bahanesi adı altında Venezuela’ya müdahale hazırlığında bulunduğunu, bu planın bir parçası olarak ABD'nin kimi askeri unsurlarını Venezuela’ya yakın noktalara konuşlandırıldığını duyurdu.

Küba, bugün yayınladığı yazılı açıklamada 6-10 Şubat tarihleri arasında Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Karayip Adaları'nda bulunan çeşitli stratejik noktalardaki havalimanlarına askeri nakliye uçaklarının iniş yaptığını bildirdi.

Söz konusu uçuşların muhtemelen hükümetlerin bilgisi dışında gerçekleştiğini belirten açıklamada “Bu uçuşlar, gizli operasyonlarda kullanılan Özel Operasyonlar ve Deniz Piyade birimlerinin yer aldığı Amerikan askeri tesislerinden gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.

ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ise Küba’nın açıklamalarının sorulması üzerine “Yeni yalanlar” yanıtı verdi.

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı da iddiaları reddederek, ülkesinde ABD’nin askeri nakliyat uçaklarının bulunmadığını söyledi.

'HER TÜRLÜ MÜDAHALEYE CEVABIMIZ ORANTILI OLACAK'

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza bugün Rusya, Filistin, Suriye, Çin, Küba, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve İran gibi ülkelerin temsilcileri ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmeden sonra açıklama yapan Arreaza, toplantıda, BM Sözleşmesi'nde belirlenen diğer uluslara karşı tehdit ve güç kullanılmaması yönündeki uluslararası hukukun korunması için bir grup oluşturduklarını kaydetti.

Arreaza, ABD'nin, ülkesinin barış ve egemenliğini tehdit eden bir tür "psikolojik savaş" yürüttüğünü vurgulayarak, Venezuela egemen bir ülke. Venezuela’nın hava, kara ve denizinin her milimetresini koruyacağız. Her türlü saldırı ya da müdahaleye cevabımız orantılı olacak" değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD'yi "insani yardımı siyasi bir kart olarak kullanmakla" eleştirdi ve "Askeri müdahale çok kötü bir gelişme olur" ifadesini kullandı.