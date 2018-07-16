Kremlin: Trump-Putin görüşmesinin krizden uzaklaşma sağlamasını umuyoruz

Kremlin'den gelen açıklamada, Rusya ve ABD liderleri arasındaki görüşmenin şu andaki kriz halinden uzaklaşma sağlamasının umulduğu belirtiliyor.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bugün yapılacak ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmeye dair konuştu.

Peskov, görüşmenin krizden bir adım uzaklaşma sağlamasını istediklerini belirterek, "Bu bizim umduğumuz şey, bu zirvenin en azından bizi krizden küçük bir adım uzaklaştırmasını umuyoruz" dedi.

Trump'ın ABD çıkarlarını öncelik olarak tutma tavrına ilişkin konuşan Peskov, "bu ilke bütün devlet başkanları için geçerlidir, çünkü yabancı bir mevkidaşıyla görüşen bütün devlet başkanları öncelikli olarak kendi ülkesinin çıkarlarını savunur, bu açıdan bizim başkanımız da çok pragmatik ve açık" ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin'in Rus halkı ve Rusya'nın çıkarlarını öncelikli tuttuğunu bu sebeple Trump'ı anladığını belirtti.

NATO AÇIKLAMASI

Peskov, NATO Zirvesi'ne ilişkin de konuşarak, NATO'nun bütçesinin artırılmasını değerlendirdi.

NATO'nun bir çatışma aracı olduğunu, çatışma için yaratıldığını ve geliştirildiğini söyleyen Peskov, bu amacın hala aynı olduğunu dile getirdi. NATO'nun Rusya'yı açıkça potansiyel bir düşman olarak gördüğünü ve bütçesini artırdığını hatırlatan Peskov, bu sebeple Rusya'nın dikkatli olması gerektiğini söyledi.