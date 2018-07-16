Trump-Putin görüşmesi bugün yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Trump görüşmeden beklentilerinin 'düşük' olduğunu söylüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme bugün yapılacak.

Finlandiya'da yapılacak görüşme, zamanlaması ve son yaşanan gelişmeler sebebiyle önem taşıyor. Ancak Trump görüşmeden beklentisinin "düşük" olduğunu söylüyor.

GÖRÜŞME ÖNCESİNDE YAŞANANLAR

Trump, Putin görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamalarla ABD müttefiklerini kızdırdı. Avrupa Birliği'ni "düşman" olarak tanımlayan Trump, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın "çok iyi bir başbakan olacağını" söyleyerek İngiltere'de tartışma yarattı.

Göreve geldiğinden beri seçilmesinde Rusya rolü olduğu öne sürülen Trump'a bir darbe de ABD Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık 12 Rus askeri istihbarat ajanını resmen seçimlere müdahale etmekle suçladı.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

ABD ve Rusya liderlerinin, aralarında Suriye, İran, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin de bulunduğu pek çok konuyu ele alması bekleniyor.

Trump'ın Rusya'ya yakınlaşma girişimi, ülkesindeki soruşturma sebebiyle sallantıda, ancak ikilinin Rusya-ABD gerilimini azaltacak kararlar alabileceği söyleniyor.

TRUMP-PUTİN İLİŞKİSİ

Beyaz Saray, Kremlin'e görüşmenin belirli hedefler olmadan, serbest biçimde yapılmasını önermiş, bu teklif Rusya tarafından kabul edilmişti. Trump, görüşmeye dair amaçlarını görüşmeden sonra açıklayacağını duyurdu.

Rusya ile anlaşmanın "iyi bir şey" olduğunu savunan Trump, Putin için "Bir anlamıyla biz rakibiz, düşman değiliz. Belki de bir gün dost olacağımızı umuyorum" ifadelerini kullanıyor.

ABD basınında çıkan iddialara göre "derin devlet" ve "sahte haber medyasının" kendisine karşı olduğunu düşünen Trump, Putin'i bu konuda "sırdaşı" olarak görüyor.

KIRIM VE SURİYE MESELESİ

CNN, ABD yönetiminin Putin-Trump görüşmesi sebebiyle gerilimli olduğunu, Putin'in Trump'ı Suriye'nin kimi bölgelerini Suriye hükümetine geri vermeye ikna etmesinden endişe ettiğini aktarıyor.

Trump'ın Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıyabileceğini söylemesi de, ABD yönetimini tedirgin eden bir başka unsur. Trump'ın bu yöndeki imaları ABD'de tartışma yaratmıştı.