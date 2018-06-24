Kore'de ölen Türk askerlerinin kalıntıları Türkiye’ye getiriliyor

Geçen hafta ABD ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) arasındaki zirvenin ardından Türkiye, Kore Savaşı’nda hayatını kaybeden Türk askerlerin kalıntılarının iadesi için görüşmeler başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un arasında geçen hafta Singapur’da gerçekleşen zirve sonrasında, Kore Savaşı’ndan kalan yaklaşık 5 bin 300 ABD askerine ait cenaze kalıntılarının iade edileceği açıklanmıştı. KDHC ile varılan anlaşmanın ardından Türkiye de Kore savaşında hayatını kaybeden Türk askerlerin cenaze kalıntılarının iadesi için görüşmeler başlattı.

KDHC’de kalan askerlerin cenazeleri için geçtiğimiz hafta bir dizi görüşmelerde bulunduğunu aktaran Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Gazete Habertürk’e verdiği görüşte askerlerin kimlik tespiti için ilk girişimin 2001 yılında yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Kuzey Kore ile yeniden görüşme başlattık. Kuzey Kore topraklarında bulunan şehitlerimizin kimlik tespiti için, yakınlarından DNA örnekleri alınacak. Toplayacağımız DNA örnekleri Kuzey Koreli yetkililere teslim edilecek. Bununla ilgili diplomatik girişimleri başlattık. Kuzey Kore yetkilileri, DNA örneklerinin teslimi konusunda işbirliğine açıklar. Orada İngiltere ve ABD gibi ülkelerin askerleri de bulunduğu için şehitlerin kimlik tespiti uzun soluklu ve dikkat gerektiren bir çalışma olacak."

1945’te İngiltere, ABD ve SSCB tarafından imzalanan Moskova Antlaşması sonrası 9 Eylül 1948’de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilan edilmesinden sonra ABD'nin müdahalesi sonucu çıkan savaşta 3 milyon Koreli hayatını kaybetmişti.

Kore Savaşı’nı NATO üyeliği için bir araç olarak gören Demokrat Parti hükümetinin iktidarda olduğu Türkiye, TBMM’ye danışmadan Kore’ye asker göndermişti.