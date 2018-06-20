Kore Savaşı’nda ölen ABD askerlerinin kemikleri iade edilecek

Kore Savaşı’nda hayatını kaybeden ABD askerlerine ait kemik kalıntılarının iadesinin yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor. Donald Trump ile Kim Jong-un görüşmesinde karar altına alınan iadenin içeriği tam olarak bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un arasında geçtiğimiz hafta Singapur’da gerçekleşen zirve sonrasında, Kore Savaşı’ndan kalan yaklaşık 5 bin 300 ABD askerine ait cenaze kalıntılarının iade edileceği açıklandı. Savaş sonrası bir anlaşma yapılamadığı için binlerce askerin naaşı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde kalmıştı.

Kayıp cenazelerin birkaç gün içerisinde iadesine başlanacağını aktaran ABD’li yetkililer, kemik kalıntılarının Güney Kore’deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı’na bırakılacağını, oradan Hawai’deki hava üssüne taşınacağını bildirdi.

Zirve sonrası yaptığı açıklamada Trump, "Aileler bu acımasız savaşta yitirdiklerinin kalıntılarını talep ediyor. Kim’in bu talebi bu kadar hızlı ve hoş bir şekilde kabul etmesi gerçekten çok güzel bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

1945’te İngiltere, ABD ve SSCB tarafından imzalanan Moskova Antlaşması sonrası 9 Eylül 1948’de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilan edilmesinden sonra ABD'nin müdahalesi sonucu çıkan savaşta 3 milyon Koreli hayatını kaybetmişti.

Kore Savaşı’nı NATO üyeliği için bir araç olarak gören Demokrat Parti hükümetinin iktidarda olduğu Türkiye, TBMM’ye danışmadan Kore’ye asker göndermişti.