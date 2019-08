Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ebola salgını: 2 bin kişi yaşamını yitirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) mevcut ebola salgınından hayatını kaybeden insanların sayısı resmi rakamlara göre 2 bine ulaştı.

KDC’nin komşusu Uganda’daysa dokuz yaşındaki bir çocuk eboladan dolayı yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), durumu “dünyanın en karmaşık insani krizlerinden” biri olarak nitelendirdi.

2014’le 2016 arasında Batı Afrika’da 11 binden fazla insan eboladan dolayı ölmüştü.

Uganda, sınırı aşan bir salgını durdurmak için KDC sınırında tarama merkezleri kurdu. Ülkede Haziran ayında iki Ebola vakası vardı. KDC’li bir kadın ve Ugandalı eşi, akrabalarını görmek için Uganda’dan KDC'ye yaptıkları yolculuktan sonra iki oğlunu kaybetti.

Even as we focus on ending the #Ebola outbreak in eastern #DRC that has reached 3,000 cases, we need to address all the problems in a comprehensive way, incl. the health system https://t.co/RwEOhYd1Pv pic.twitter.com/DKh55tyCAW

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 30, 2019