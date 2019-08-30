Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ebola salgını: 2 bin kişi yaşamını yitirdi

Hükümetin açıkladığı rakamlarına göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda ebola salgınında hayatını kaybeden insanların sayısı 2 bine ulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) mevcut ebola salgınından hayatını kaybeden insanların sayısı resmi rakamlara göre 2 bine ulaştı.

KDC’nin komşusu Uganda’daysa dokuz yaşındaki bir çocuk eboladan dolayı yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), durumu “dünyanın en karmaşık insani krizlerinden” biri olarak nitelendirdi.

2014’le 2016 arasında Batı Afrika’da 11 binden fazla insan eboladan dolayı ölmüştü.

Uganda, sınırı aşan bir salgını durdurmak için KDC sınırında tarama merkezleri kurdu. Ülkede Haziran ayında iki Ebola vakası vardı. KDC’li bir kadın ve Ugandalı eşi, akrabalarını görmek için Uganda’dan KDC'ye yaptıkları yolculuktan sonra iki oğlunu kaybetti.

Ebola

Cholera

Malaria

Measles

Monkeypox

Conflict

Displacement

Hunger

Insecurity

Even as we focus on ending the #Ebola outbreak in eastern #DRC that has reached 3,000 cases, we need to address all the problems in a comprehensive way, incl. the health system https://t.co/RwEOhYd1Pv pic.twitter.com/DKh55tyCAW — World Health Organization (WHO) (@WHO) August 30, 2019

AŞI KARŞITLIĞI EBOLA SALGININI HIZLANDIRIYOR

KDC’de, STK'larla çalışan sağlık emekçileri, şüpheli ebola vakalarıyla temas halinde olan kişileri aşılıyor, ancak virüsün yayılması hala kontrol altına alınmış değil.

BBC’de yer alan habere göre KDC’nin doğusunda aşı karşıtlarının propagandası sonucunda sağlık personeline yönelik güvensizlik söz konusu.

Bu yıl ülkede yaklaşık 200 sağlık tesisi saldırıya uğradı ve bu da aşılama ve tedavilere zarar verdi. Bir olayda, aile üyeleri akrabalarının cenazesini denetleyen sağlık çalışanlarına saldırdılar.

Lancet tıp dergisinde 2018’de yayımlanan bir rapor, Ebola salgınıyla ilgili "yanlış bilgiye olan inancın çok yaygın" olduğunu söylüyor.

KDC’DEKİ SALGININ BOYUTLARI

Doğu KDC’de mevcut salgın geçen yılın Ağustos ayında başladı ve virüsün ilk keşfedildiği 1976'dan bu yana ülkedeki en büyük 10. salgın.

Temmuz ayında, DSÖ ülkedeki Ebola krizini engellemek için diğer hükümetlere ve STK’lara çağrıda bulunmuştu.

2014’le 2016 arasındaki Batı Afrika salgını, çoğunlukla Gine, Liberya ve Sierra Leone'de olmak üzere 28.616 kişiyi etkilerken 11.310 kişiyi öldürmüştü.