Kırım seçimleri: ABD ve AB tanımadı, Türkiye sessiz kaldı

ABD ve AB, Rusya'nın Kırım'da düzenlediği seçimleri tanımadığını duyurarak Ukrayna'ya desteklerini açıklarken, Türkiye konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

ABD ve AB, Rusya'nın Kırım'da düzenlediği seçimleri tanımadığını duyurarak Ukrayna'ya desteklerini açıklarken, Türkiye'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü Maja Kocijancic, Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı bir şekilde ilhak ettiğini savunarak AB’nin 'Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destek' nedeniyle pazar günü Kırım’da yapılan yerel ve bölgesel seçimleri tanımadığını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin benzer bir açıklama geldi.

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği de, sosyal medya hesabından Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko’nun Rusya'nın düzenlediği seçimlerin 'sahte' ve 'asla tanınmayacak' olmasına ilişkin açıklamasını alıntılayarak, “Biz Rus işgal makamları tarafından yapılan sözde ‘seçimlerin’ sonuçlarını tanımayacağız. Rusya’nın Kırım’daki yasa dışı eylemlerini kınıyor, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay 'Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacaktır' açıklamasında bulunmuş, Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Özerklik Başkanı Umerov'sa Erdoğan'ın sözlerinin Türkiye ve Rusya arasındaki partnerlik ilişkilerine ters olduğunu öne sürerek Kırım Tatarları dahil bölge halkının demokratik seçimini görmezden geldiğini söylemişti.