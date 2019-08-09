Rüstem Umerov Kırım konusunda Erdoğan'a yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacaktır' açıklamasına Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Özerklik Başkanı Umerov'dan yanıt geldi.

Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Özerklik Başkanı Umerov, Sputnik'e yaptığı açıklamayla Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada "Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır" diyerek Türkiye'nin Ukrayna ve Kırım konusunda bilinen ancak bir süredir aktif uygulamasına rastlanmayan görüşünü dile getirmişti.

Rüstem Umerov Sputnik'e yaptığı açıklamada Erdoğan'ın anılan sözlerinin Türkiye ve Rusya arasındaki partnerlik ilişkilerine ters olduğunu öne sürdü ve Kırım Tatarları dahil bölge halkının demokratik seçimini görmezden geldiğini söyledi.

Umerov, Kırım Tatarlarının Rusya ile kendilerinin ilişkilendiğini ve yönetimin farklı seviyelerinde yöneticilerinin de bulunduğunu söylerken Türkiye'nin Rusya’yla birleştikten sonra yarımadayı terk eden bir grup aşırılıkçı ile değil, Kırım Tatarlarıyla ve onların yönetimdeki temsilcileriyle iletişimde bulunması gerektiğini belirti.

Umerov, Rusya karşıtı görüşlere sahip olan kesimleri de "Kırım'dan kaçan hainler" olarak niteledi.