KDHC ile Güney Kore savaşta ayrılan ailelerin buluşması için görüşüyor

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Güney Kore arasında Kore Savaşı'nda ayrılan ailelerin yeniden buluşabilmesi için görüşmeler gerçekleştiriliyor.

1950-53 arasında yaşanan Kore Savaşı'nda ayrılan Koreli ailelerin yeniden buluşabilmesi için Güney Kore ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında görüşmeler düzenleniyor.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı açıklamasına göre konuyla ilgili görüşmelerin yapılması KDHC lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in Nisan'da gerçekleştirdiği zirvede kararlaştırıldı.

KDHC temsilcisi Pak Yong İl, "kendimizi talihsiz geçmişimizden ayırırsak ve yeni zamanlar için güçlü bir zihniyete sahip olursak, Kuzey ve Güney arasındaki insani işbirliği artacaktır" diye konuştu.

Güney Kore tarafı da "Kore ulusunun acılarının çözülmesi için üretken görüşmeler gerçekleşmesini" umduklarını söyledi.

Görüşmelerde Güney Kore tarafından tutulan 12 KDHC'li kadın işçinin serbest bırakılması da konuşulacak. Güney Kore bu işçilerin "kendi iradeleriyle" ülkeye yerleştiklerini öne sürmüş, ancak sonrasında işçilerin "en azından bir kısmının kendi iradelerine karşı Güney'e getirildiği" ortaya çıkmıştı.

İki Kore'de yaşayan ailelerin son buluşması 2015'te gerçekleşmişti.