KDHC, 200 ABD askerinin kalıntılarını ülkelerine gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump, Pyongyang'ın Kore Savaşı’nda ölen ABD askerlerinden 200'üne ait kemikleri teslim ettiğini duyurdu. Singapur’daki zirvede görüşülen konulardan birinin de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde kalan ABD askerlerinin kalıntılarının iadesi olduğu gündeme gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile Singapur'daki zirvede, Kore Savaşı'nda ölen binlerce ABD askerinin cenaze kalıntılarının iadesi için yapılan anlaşma uyarınca dün 200 askerin kemiklerinin teslim edildiğini açıkladı.

Trump, Singapur’daki zirvenin ardından yaptığı açıklamada, ailelerin kalıntıları talep ettiğini dile getirmiş ve "Kim’in bu talebi bu kadar hızlı ve hoş bir şekilde kabul etmesi gerçekten çok güzel bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

Trump dün Minnesota'da yaptığı bir konuşmada, askerlerden 200'ünün kalıntılarını aldıklarını söyledi.

Trump'ın açıklaması askeri yetkililerce henüz doğrulanmadı. ABD'li askeri kaynaklar, Güney Kore’deki BM Komutanlığı'na bırakılacak olan cenaze kalıntılarının Hawai’deki Hickam Hava Üssü’ne taşınacağını açıklamıştı.

KORE SAVAŞI

1948’de KDHC’nin kuruluşunu ilan etmesiyle beraber ABD’nin Kore’yi işgal etme girişimi sırasında 3 milyondan fazla Koreli hayatını kaybetmişti ve Kore Yarımadası ikiye bölünmüştü. İşgal girişimi sırasında 36 bin 500’den fazla ABD askeri hayatını kaybetmişti. Kore Savaşı’nı NATO üyeliği için bir araç olarak gören Demokrat Parti hükümetinin iktidarda olduğu Türkiye, TBMM’ye danışmadan Kore’ye asker göndermişti.

