Katar, tutuklu Yunan askerler için devreye girecek

Katar Savunma Bakanı, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasına ülkesinin aracı olabileceğini açıkladı.

Katar Savunma Bakanı Halid El Attiye, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasına ülkesinin aracı olabileceğini açıkladı.

Aynı zamanda Katar Başbakan Yardımcılığı görevini de yürüten Halid El Attiye, aracılık teklifini, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ile Atina'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptı.

Kammenos ise, teklifi dolayısıyla Attiye'ye teşekkür etti.

Katar'ın aracılık hamlesi, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, iki Yunan askerinin tutuklanması emrini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiğini iddia etmesinden bir gün sonra geldi.

AKP'yle iyi ilişkilere sahip Katar sermayesinin Yunanistan'da da büyük yatırımları bulunuyor.