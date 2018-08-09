Yunanistan Savunma Bakanı: 2 askerimiz Erdoğan'ın talimatıyla tutuklandı

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Yunanistan-Türkiye sınırını geçtikleri için tutuklanan iki Yunan askeri hakkında açıklamada bulundu.

Meriç nehri kıyısındaki kaçak göçmenleri takip ederken Yunanistan sınırını 150 metre geçip Türkiye sınırına girdiklerini kabul eden 2 Yunan askeri, Türkiye sınırında gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Edirne'de bulunan askerler tahliye edilmezken, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suçlamada bulundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, daha önce de iki askerin 'rehin alındığını' belirten Kammenos, bu sefer Erdoğan'ı doğrudan suçladı. Kammenos, yaptığı açıklamada, 2 askerin Erdoğan'ın talimatıyla tutukluluk hallerinin devam ettirildiğini belirtti.