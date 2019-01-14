Katar: Şam’da yeniden büyükelçilik açmamıza gerek yok

Katar Dışişleri Bakanı El Sani, Suriye’deki büyükelçiliği yeniden açmaya gerek duymadıklarını, Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden üye olmasına da karşı olduklarını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Suriye’nin başkenti Şam’daki büyükelçiliklerini yeniden açmaya gerek duymadıklarını söyledi.

Suriye hükümetiyle ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin olumlu bir işaret de görmediklerini kaydeden El Sani, Katar’ın Suriye’nin Arap Birliği’ne yeniden üye olmasına da karşı çıkmaya devam ettiğini söyledi. Suriye’nin Arap Birliği’ne üyeliği 2011 yılında askıya alınmıştı.

El Sani’nin açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Ortadoğu turu kapsamında Katar’ı ziyaretinin ardından geldi.

BAE, ŞAM BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ AÇTIĞINI DUYURMUŞTU

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 27 Aralık'ta Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açtığını duyurmuştu. BAE, Suriye'de iç savaşın patlak verdiği 2011'de Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı.

