'Kapandı' denilen Cambridge Analytica yalnızca isim değiştirmiş

Veri ihlali ve seçimlere karışma skandallarının ardından "kapandığı" duyurulan Cambridge Analytica'nın yalnızca isim değiştirdiği ortaya çıktı.

Facebook ve Twitter'da veri gizliliğini ihlal ettiği, pek çok ülkede seçimlere müdahale ettiği ve kirli pek çok olaya karıştığı ortaya çıkan Cambridge Analytica, ani bir kararla kapandığını duyurmuştu.

Yöneticilerinin de aralarında bulunduğu pek çok ismin istifa ettiği Cambridge Analytica'nın kapanmadığı, yalnızca isim değiştirdiği öne sürüldü.

İngiltere'nin şirket ve organizasyon kayıtlarında "Emerdata Limited" isimli aktif bir şirket bulunuyor. Bu şirketin, Cambridge Analytica'nın bağlı olduğu SCL Elections ile aynı yerleri adres olarak gösterdiği ve aynı idareci ve yatırımcı kadrosuna sahip olduğu bildiriliyor.

Emerdata, kendisini Cambridge Analytica gibi "veri işleme, bulundurma ve ilgili faaliyetler" yürüten bir şirket olarak tanımlıyor.

Cambridge Analytica'dan istifa eden yönetici Alexander Taylor'ın 28 Mart'ta Emerdata'ya direktör olarak atanması da, bu iki şirketin aynı olduğu iddiasını doğruluyor.

2017 ortalarında kurulan Emerdata'nın, Cambridge Analytica'nın kapanmasıyla birlikte aktif hale geldiği bildiriliyor.

Cambridge Analytica'ya yönelik soruşturmaysa devam ediyor.