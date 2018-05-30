İtalya'da yeni hükümet görüşmeleri başladı

İtalya'da popülist Beş Yıldız Hareketi hükümet kurmak için müzakerelere yeniden başladı. Müzakerelerin sonuçlanmaması durumunda erken seçim görünüyor.

İtalya'da popülist Beş Yıldız Hareketi ile aşırı sağcı Lig'in kurduğu hükümetin İtalya Cumhurbaşkanı tarafından "avro karşıtlığı" sebebiyle kabul edilmemesi üzerine hükümet görüşmeleri çökmüştü.

Beş Yıldız lideri Luigi di Maio, koalisyon için görüşmelere yeniden başladıklarını duyurdu.

Di Maio, "önümüzde iki yol var, ya Giuseppe Conte ile makul bir çözüm buluruz ya da hemen seçime gideriz" diyerek Conte'nin başbakanlığı konusundaki ısrarını sürdürdü.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın görevden alınması yönünde talepler de devam ederken, olası seçimlerden Beş Yıldız ve Lig'in güçlenerek çıkabileceği düşünülüyor.

AVRO'NUN GELECEĞİ BELİRSİZLEŞTİ

"Avro karşıtı" Beş Yıldız ve Lig'in İtalyan siyasetinde belirleyici aktörler haline gelmesi, avro bölgesinin geleceğinin de belirsizleşmesine yol açtı.

İtalya'da yaşanabilecek olası erken seçimin "avro referandumuna" dönüşebileceği ve bölgenin tamamına ciddi etkileri olabileceği söyleniyor.