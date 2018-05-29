'Gelecek İtalya seçimleri avro referandumuna dönüşebilir'

İtalya'da hükümet kurma çabalarının avro sorunu sebebiyle çökmesinin ardından, gelecek seçimlerin "avro referandumuna" dönüşebileceği belirtiliyor.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, avro karşıtı Paolo Savona'nın maliye bakanı olmasına izin vermemiş, bunun ardından aşırı sağcı Lig ile popülist 5 Yıldız Hareketi'nin hükümet kurma girişimi başarısız olmuştu.

İki partiden yapılan açıklamada seçimleri kazanan partilerin hükümet kurmasına izin verilmemesine tepki gösterilmiş, cumhurbaşkanının görevden alınması istenmişti.

Lig lideri Matteo Salvini "Gelecek seçimler siyasi olmayacak, ancak gerçek bir referandum olacak" diyerek, seçimlerin "İtalya'nın özgür bir ülke olmasını isteyenler ve köleleştirilmesini isteyenler arasında" olacağını iddia etti.

Salvini, "Bugün İtalya özgür değil, Almanlar, Fransızlar ve avrokratlar tarafından yönetiliyor" diyerek Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi.

İtalya'da uzun süredir hükümet kurulamamasıyla birlikte erken seçim bir olasılık haline geldi. Olası gelecek seçimlerin avro yanlılarıyla karşıtları arasında bir referanduma dönüşebileceği, Lig ve 5 Yıldız'ın seçime birlikte girebileceği konuşuluyor.

Policy Sonar isimli risk danışmanlığı şirketinden Francesco Galietti, "Seçimler referandumu andıracak" derken, seçimlerle birlikte İtalya'nın avro ve Avrupa Birliği'ndeki geleceğine karar verileceğini belirtiyor.

Galietti'ye göre seçimler Lig ve 5 Yıldız zaferiyle sonuçlanması durumunda "bütün avro bölgesi için varoluşsal bir tehlike" haline gelecek.