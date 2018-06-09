İtalya'da Salvini'ye 'Çav Bella'lı protesto

Hükümet krizinin ardından İçişleri Bakanlığı görevine gelen ırkçı Lig partisi lideri Salvini, bir hafta içerisinde yaptığı göçmen karşıtı açıklamalarla iki diplomatik krize sebep olurken tepkilerden kaçamadı. Havalimanında yolcular tarafından fark edilen bakan, ‘Çav Bella’ marşı söylenerek protesto edildi.

İtalya’da yaşanan hükümet krizinin geçen hafta çözülmesiyle İçişleri Bakanlığına getirilen Matteo Salvini, göreve başlamasının hemen ardından ırkçı açıklamaları ve politikalarıyla gündemden düşmedi. Salvini İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak yemin ettikten bir saat sonra Soumalia Sacko adlı göçmen, güneydeki Calabria şehrinde bulunan çadır kente gerçekleştirilen saldırıda öldürüldü. Aynı saldırıda iki göçmen de yaralandı.

TUNUS VE MALTA'YI SUÇLADI

Göreve başladıktan birkaç gün sonraysa “Yasadışı göçmenler için güzel vakitler bitti. Bedava yolculuk bitti” açıklaması yapan Salvini, "Tunus buraya suçluları gönderiyor" diyerek ilk krizini yarattı. Skandal açıklamanın ardından İtalya'nın Tunus Büyükelçisi Lorenzo Fanara, Tunus Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dün ise Malta’yı eleştiren Salvini, Malta’nın Afrika’ya daha yakın olmasına rağmen göçmenlerin İtalya’ya geldiğini iddia ederek sivil toplum kuruluşlarının yardım teknelerini "Göçmenler, Malta'nın önünden geçip bu ülkeye selam çaktıktan sonra İtalya'ya getiriliyor" sözleriyle hedef aldı. Salvini’nin, göçmen teknelerinin yardım taleplerine "hayır" cevabı verdiğini iddia ettiği Malta yönetimi bu iddiayı yalanlandı.

Son olarak dün yaptığı açıklamayla İtalya’nın güney kıyılarına göçmen akışını durdurmak için NATO’dan yardım talep eden ırkçı bakan, NATO ile Rusya arasındaki ihtilafa ithafen “İtalya doğudan değil güneyden gelen tehditler altında” dedi.

HAVALİMANINDA 'ÇAV BELLA' İLE PROTESTO EDİLDİ

Göçmen karşıtı açıklamalarıyla her gün tepkileri üstüne çeken Salvini tepkilerden kurtulamadı. Havalimanı içerisinde aynı otobüsteki Salvini’yi fark eden yolcular faşizme karşı mücadele ile özdeşlen ‘Çav Bella’ şarkısını söylemeye başladı. Şarkılı protestonun videosu sosyal medyada gündem oldu.



Önceki adı ‘Kuzey Ligi’ olan, Salvini’nin liderliğindeki Lig Partisi, Güney İtalyalıları aşağılayarak Kuzey'in ayrılığını savunurken yeni isim değişikliğiyle merkezine göçmen karşıtlığını koyduğu güneyi de kapsayan bir kitle partisi olma hedefine yöneldi. Salvini, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa’daki ırkçı Ulusal Parti lideri Marine Le Pen’i örnek aldığını söylemişti

