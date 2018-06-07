İtalya'da Malili göçmenin öldürülmesine tepkiler büyüyor

İtalya'nın Kalabriya Bölgesinde 29 yaşında Malili göçmen Soumaila Sacko’nun silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesine dönük tepkiler sürüyor.

2 Haziran gecesi Kalabriya Bölgesinde Vibo Valentina’ya bağlı küçük bir kasaba olan San Calogero’da Malili göçmen Soumaila Sacko (29) ve iki arkadaşı Madiheri Drame (30) ve Madoufoune Fofana (27) ile birlikte baraka yapımında kullanmak üzere sac ve diğer malzemeleri bulmak amacıyla bölgede terk edilmiş bir fabrikaya gitmişti. Sackove burada arkadaşlarıyla beraber silahlı saldırıya uğramıştı.



Saldırının hem mağduru hem de tanıklarından biri olan Madiheri Drame’nin ifadesine göre silahlı kişi fabrikaya beyaz, eski model bir FIAT Panda ile gelmiş, arabadan indikten sonra ateş etmeye başlamış ve ilk kurşun Soumaila’nın başına isabet etmişti. Soumaila’nın yere yığılmasıyla birlikte saldırganın kendisine de ateş etmeye başladığını ve bacağından hafif şekilde yaralandığını belirten Madiheri Drame, Madoufoune Fofana’nın saklanmayı başararak saldırıdan yara almadan kurtulduğunu belirtti. Bir süre daha ateş eden saldırgan ortadan kaybolduktan sonra Fofana yardım çağırdı.

Ancak hastaneye kaldırılan Soumaila tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve ameliyat masasında can verdi.

NEFRET CİNAYETİ DEĞİL İDDİASI

Yapılan soruşturmalar doğrultusunda şimdilik San Calogero’da yaşayan ve 43 yaşında bir çiftçi olan Antonio Pontoriero’dan şüpheleniliyor. Cinayetin ardında yabancı düşmanlığı ya da ırkçılık olmadığını belirten Vibo Valentina savcısı Bruno Giordano açıklamasında şunları söyledi:

“Saldırıda bulunan kişi, o bölgeye ve özellikle terk edilmiş fabrikanın içine kimsenin burnunu sokmaması gerektiğini göstermeye çalışmış olabilir. Bölgede şimdilik ne tür çıkar ilişkilerinin

olduğunu bilmiyoruz. Ancak araştırmalarımız sonucunda bölgeye zehirli atık ve çamur gömüldüğünü tespit ettik. Bu anlamda bölgeyi kontrol edenler için bölgede bir başkasının varlığının kabul edilebilir olmadığı ortaya çıkıyor.”

Temel Sendikalar Birliği (USB) aktivisti olan Soumaila Sackove, hayatı boyunca Gioia Tauro Ovaları’nda sömürülen ve San Ferdinando çadır kentinde kötü şartlarda yaşamak zorunda kalan tarım işçilerinin haklarını savunmak için verilen mücadelede en ön saflarda yer almıştı.

'SAATI 1,5 AVROYA DOMATES TOPLUYORUM, BU MU SEFA?'

Soumaila Sackove’nin trajik ölümü üzerine 4 Haziran 2018 tarihinde Napoli’de yaklaşık beş yüz kişinin katıldığı bir protesto eylemi gerçekleştirildi. Hem Soumaila Sackove’i anmak hem de yeni İçişleri Bakanı olan Lig Partisi lideri Matteo Salvini’nin göçmenler hakkındaki “Göçmenlerin sefası artık bitti. Otellerde televizyon izlemekten başka bir şey yapmayan suçluları beslemeyeceğiz” açıklamasını protesto etmek için toplanıldı. Protesto eylemi Soumaila’nın da üye olduğu USB ve Potere al Popolo (Halka İktidar) partisi tarafından düzenlendi.

Birçok göçmen ve İtalyanın katıldığı eylemde, “Saati 1,5 avroya domates topluyorum, bu mu sefa?” ve “Göçmen karşıtı terörü durdurun ve Soumaila Sackove cinayetinin ardındaki gerçeği açıklayın” yazılı pankartlar açıldı.

'SORUN İTALYAN EKONOMİSİ'

Eylemde Napoli Mandè Derneği’nin başkanı İbrahim Coulibaly yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sorun ırkçılık değil, cehalet. Artık seçim kampanyası da bitti. Salvini bu şekilde konuşmayı bırakmalı. Kazandı ve bitti. Fakirler ve dünyanın geri kalanı arasında bir duvar öremez. Salvini İtalyanlardan işlerini çaldığımızı söylüyor. Ancak bu doğru değil ve hepsi bunun farkında. Gerçek şu ki İtalyan ekonomisi iyiye gitmiyor ve biz de tıpkı iş bulamadığı için 35 yaşında hâlâ ailesiyle yaşayan İtalyanlar gibi zor durumdayız.”

Potere al Popolo (Halka Iktidar) partisinden Matteo Giardiello ise şöyle konuştu: “Göçmenlerin sefa içinde yaşadığını söyleyen ve Akdeniz’de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarının da insan kaçakçıları ile aynı kefeye konulmasını savunan bir İçişleri Bakanı’ndan korkuyoruz. Ayrıca Kalabriya’da o gün baraka yapmak için sac arayan bir insan öldürüldü. Çünkü Gioia Tauro’da 4 bin göçmen çalıştıkları tarlalara yakın olan bir gecekondu mahallesinde yaşıyor. 16 Haziran’da Roma’da USB'ye bağlı olarak sosyal eşitsizliklere karşı bir eylem daha gerçekleştireceğiz.”