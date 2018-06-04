İtalya’da göçmenler saldırılara karşı greve çıktı

Malili bir göçmenin vurularak öldürülmesinin ardından Güney İtalya’da göçmenler greve çıktı.

Calabria’da göçmen tarım işçileri, hafta sonu vurularak öldüren ve geçimini hurdacılıkla sağlayan 29 yaşındaki Soumalia Sacko için greve çıktı.

Soumalia Sacko adlı göçmen, cumartesi gecesi Reggio Calabria şehrinde bulunan çadır kentte gerçekleşen saldırıda öldürüldü. Aynı saldırıda iki göçmen de yaralandı.

SALVİNİ YEMİN ETTİ, BİR GÖÇMEN ÖLDÜRÜLDÜ

Güney İtalya'da tarımda çalışan binlerce yabancı işçiyi temsil eden USB sendikası, vurulan diğer arkadaşları gibi Sacko'nun da İtalya'da yasal olarak bulunduğunu ve 2010'dan beri İtalya’da yaşadığını açıkladı.

USB, Sacko 'nun ölümünün ardından düznelenen protesto gösterisinde Pazartesi günü grev çağrısında bulundu.

Yapılan eylemde, Sacko’nun vurulmasının, göçmen karşıtı Kuzey Lig'i partisinden Matteo Salvini'nin, İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak yemin ettikten bir saat sonra gerçekleştiği vurgulandı.

Salvini, yaptığı yemin töreninde “yasadışı göçmenlerin yaşadığı güzel zamanların sonuna geldik” demişti ve “Sicilya ve İtalya, Avrupa’nın göçmen kampı olamaz” ifadelerini kullanmıştı.