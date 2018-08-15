İtalya Ulaştırma Bakanı, çöken köprüyü işleten şirket yöneticilerinin istifasını istedi

İtalya'nın Cenova kentinde dün otoban köprüsünün çökmesi sonucu en az 35 kişinin ölümünün ardından Ulaştırma Bakanı, köprüyü işleten Atlantia grubuna bağlı Autostrade per l’Italia şirketinin yöneticilerinin istifasını istedi.

İtalya'nın liman kenti Cenova'da A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü'nün çökmesinin ardından bugün polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 35 kişinin yaşamını yitirdiği ancak bu sayının artabileceği bildirildi.

Enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca devam ettiği ifade edilen açıklamada, ölü sayısının 35 olduğu ancak bu sayının artabileceği belirtildi.

Köprünün çöktüğü sırada üzerinde 35 aracın bulunduğu bildirilirken, olayda çok sayıda yaralı olduğu da kaydediliyor.

BAKAN ŞİRKETİ SUÇLADI, YÖNETİCİLERİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, köprüyü işleten şirketin yöneticilerinin istifasını istedi.

Hükümetin köprüyü işleten Atlantia grubuna bağlı Autostrade per l’Italia hakkında soruşturma başlatacağı, mevcut işletmeleri elinden alacağı ve şirkete para cezası vereceğini de bildiren Bakan Toninelli, Facebook'tan paylaştığı mesajında "Öncelikle Autostrade per l’Italia'nın üst yönetimi istifa etmelidir" diye yazdı.

Bakan Toninelli İtalyan RAI1 devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, şirketin yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti.

Toninelli bakanlık çalışanlarına bu şirketlerin sözleşmelerinin iptali ve para cezası uygulanması yolunda talimat verdiğini söyledi. Sözleşme gereği uygulanacak para cezalarının 150 milyon avroyu bulabileceği belirtildi.

