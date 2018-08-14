İtalya'da otoyol köprüsü çöktü: 35 ölü

İtalya'nın Cenova kentinde bir otoyol köprüsü çöktü. En az 35 kişinin öldüğü bildirilen olay için İtalya Ulaştırma Bakanı 'ağır bir trajedi' yorumunu yaptı. Komünist Parti İtalyan Genel Sekreteri Rizzo, facianın ana nedeninin özelleştirmeler olduğunu söyledi.

İtalya'nın kuzeyinde yer alan liman şehri Cenova'da A10 otoyolu üzerindeki Morandi köprüsü çöktü. Köprü çöktüğü sırada üzerinde ve altında araçlar olduğu, en az 10 aracın enkaz altında kaldığı bildiriliyor.

İtalyan haber ajansı Adnkronos'a konuşan bir ambulans hizmetleri yetkilisi "onlarca kişinin öldüğü" ifadelerine yer verdi.

'SEKİZ YA DA DOKUZ ARAÇ VARDI'

1968 yılında inşa edilen köprünün çökme nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmazken, köprünün çöktüğü saat 11.30 sıralarında bölgede şiddetli yağış olduğu ifade edildi. Köprünün 2016 yılında bakımdan geçtiği belirtiliyor.

Sky Italia'ya konuşan bir görgü tanığı, köprünün çöktüğü sırada üzerinde "sekiz ya da dokuz" araç olduğunu söyledi.

30 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, Twitter'dan yaptığı açıklamada "ağır bir trajedi" olarak nitelediği olayı endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Çöken köprüye ilişkin yapılan açıklamalarda 35 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

ÇÖKEN KÖPRÜ HABER OLMUŞTU

En az 35 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan köprünün daha önce Corriere della Sera haberine konu olduğu ortaya çıktı.

Yapılan haberde nehir kumu yerine deniz kumu kullanıldığı, köprünün çok az çelik desteği olduğu ve gereken bakım yapılmadığı söyleniyordu.

Geçtiğimiz yılın Mart ayında yapılan haberde köprünün çökme riskine dikkat çekiliyordu.

KOMÜNİST PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Komünist Parti (PC) Genel Sekreteri Marco Rizzo felaketle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Rizzo, "Her şeyden önce hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum. Otoyol, altyapı özelleştirmeleri facianın ana nedeni. En yüksek geçiş ücreti alınan ve en yüksek kâr elde edilen otoyollardan biri. Peki kim kazanıyor? Otoyolları işleten şirketler" ifadelerini kullandı.

ŞİRKETİN HİSSE DEĞERİNDE DÜŞÜŞ

Köprüyü işleten Atlantia'nın hisse değerleri çökme sonrası düşüş yaşadı.

Çökme haberlerinin ardından 21,7 milyar dolarlık şirketin değerinde yüzde 6,3 düşüş görüldü.